Wujek Kate Middleton PODSYCA PLOTKI wokół stanu zdrowia księżnej! "Jest POWÓD, dla którego rodzina o tym nie mówi"

Wujek Kate Middleton zabrał głos ws. plotek o jej zdrowiu

Zapytany o to, co sądzi o teoriach dotyczących zdrowia Middleton, Gary wprost powiedział, że Kate zasługuje teraz przede wszystkim na spokój. Przy okazji tajemniczo wspomniał o tym, że rodzina królewska z jakiegoś powodu nie chce mówić o szczegółach.

Jest powód, dla którego rodzina o tym nie mówi i dają jej trochę przestrzeni. To [dociekanie o zdrowie Kate - przyp. red.] jest po prostu złe i myślę, że gdyby dotyczyło kogoś innego, to ludzie by pomyśleli, żeby dać tej osobie oddech. Ale ponieważ Kate to Kate, wykonuje niesamowitą robotę, zawsze jest nią zainteresowanie - komentował.