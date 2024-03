Książę William zjawił się na gali poświęconej Dianie. Podczas przemowy wspomniał o księżnej Kate Middleton!

Książę William oddał hołd matce

Książę William wspomniał o Kate Middleton

Brytyjczycy i zaniepokojeni internauci mieli nadzieję, że przyszły król chociaż jednym słowem wspomni o księżnej Kate. I tak rzeczywiście się stało. Co prawda nie skomentował tego, co obecnie się u niej dzieje, ale każda wzmianka o Middleton elektryzuje teraz media. Przyznał, że małżonka pomagała mu w rozwijaniu inicjatywy, jaką są nagrody dla osób zainspirowanych filantropijną postawą Diany.

Co ciekawe, książę William nie był jedynym royalsem, który pogratulował nagrodzonym. Połączył się z nim zdalnie także książę Harry. Co ciekawie, dopiero po tym, jak William opuścił event - między braćmi nie doszło więc do interakcji, co sugeruje, że nadal są w nie najlepszych relacjach...