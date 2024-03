Książę William znów WSPOMNIAŁ o Kate Middleton!

Bogdan 52 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

CNN opublikowało informację, że Catherine „sfałszowała” zdjęcie królowej, ponieważ w serwisie Getty podano, że zdjęcie zostało „u źródła ulepszone cyfrowo”. Zdjęcie Meghan i Harry'ego z chrztu Archiego zawierało DOKŁADNIE TO SAMO, że zostało „udoskonalone cyfrowo u źródła”. Zauważyłem to kilka dni temu i zarchiwizowałem stronę Getty w Wayback Machine, ponieważ obawiałem się, że Sussexowie mogą spróbować to usunąć. I właśnie to się stało. Strona Getty została teraz zredagowana, a część dotycząca cyfrowej poprawy zdjęcia została usunięta. Właściciele praw autorskich do zdjęcia są rodziną Sussex, więc to oni musieli to zrobić.