Książę William ZOSTAWIŁ Kate Middleton na kilka lat przed ślubem. Potem się tłumaczył: "Potrzebowałem przestrzeni"

Rosie 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kiedyś w jakimś dokumencie o nich był taki ciąg zdarzeń. Ona zaprosiła go na święta do swojej rodziny na narty, William odmówił bo bał się reakcji babci, że nie spędzi świąt z rodziną królewską więc żeby załagodzić sytuację zaprosil Kate do siebie na święta, ale ona też odmówiła tłumacząc, że spędzi świata z rodziną królewską tylko jako jego żona. Był młody, przytłoczony, ona naciskała na pierścionek, a on jeszcxe nie chciał się żenić i wtedy ją zostawił i pobiegł od razu do innej, a ona zaczęła chodzić po kluach nocnych w towarzystwie paparazzi, żeby zwrócić jego uwagę i po pół roku, przeprosił ją i wrócili do siebie. Wtedy już ustalili, że on się jej oświadczy, ale jeszcze nie teraz i zaczęli ją przygotowywać do roli księżnej. W 2008 roku Kate już pojawiła się na uroczystości orderu podwiązki czy jakoś tak i na ślubie jego kuzyna w pałacu.