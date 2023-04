To jego rzuciła dla księcia Williama! Były chłopak Kate Middleton spełnia się obecnie jako wzięty prawnik (FOTO)

Kiedy książę William był jeszcze kawalerem do wzięcia, niejedna kandydatka widziała się w ramionach royalsa. Szczęściarą, która od blisko 15 lat związana jest z przyszłym królem, stała się jednak Kate Middleton .

Kate Middleton kochała się w przystojnym Rupercie Finchu

Tym jednak, którego rzuciła dla syna Karola i Diany Spencer, był Rupert Finch. Kate poznała go, gdy miała 19 lat, a on był wtedy starszym o cztery lata studentem prawa. Wysoki i przystojny brunet z błyskiem w oku bardzo imponował swojej dziewczynie, która w kręgach studenckich długo uchodziła za szarą myszkę. Finch był za to znanym i lubianym imprezowiczem, którego określano mianem "króla parkietu".