Księżniczka Charlotte MIERZY ZABÓJCZYM WZROKIEM króla Karola III i Camillę. Internauci: "Diana jest wśród nas" (WIDEO)

Brytyjska rodzina królewska niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W ostatnich miesiącach jej członkowie narażeni byli na wyjątkowo nasyconą ekspozycję medialną. Wszystko za sprawą śmierci Elżbiety II , zbliżającej się koronacji Karola III i kontrowersyjnych wyznań księcia Harry'ego . Zdaje się, że mimo licznych plotek na temat kryzysu w ich związku to właśnie książę William i Kate Middleton wciąż cieszą się największą sympatią wśród rodaków i wielbicieli royalsów. Sporo uwagi przyciągają też ich pociechy: 9-letni George, 7-letnia Charlotte oraz 4-letni Louis.

Księżniczka Charlotte ulubienicą wśród royalsów

Nagranie z księżniczką Charlotte hitem sieci. Internauci nazywają ją kopią księżnej Diany

Cieszę się, że Diana wciąż jest wśród nas, wzrok Charlotte mówi wszystko; Charlotte niczego nie przegapi, ona obserwuje wszystko, jest cudowna, uwielbiam ją; To może być reinkarnacja Diany; Ta mała dziewczynka wie więcej niż im się wydaje; To jest super - ona jest ucieleśnieniem zarówno Elżbiety II, jak i Diany; Nie nazywa się Charlotte Elizabeth Diana bez przyczyny; Charlotte to royals, którego trzeba obserwować, ona pewnego dnia będzie rządzić - rozpisywali się internauci.