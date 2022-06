Dzieci Kate i Williama wyrastają na największe gwiazdy monarchii? Księżniczka Charlotte pokazała charakterek i ZGANIŁA brata!

Joe 25 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

Do wszystkich, którym tak przeszkadza zachowanie tych dzieci. Po 1 to właśnie tylko dzieci, zachowują się normalnie i adekwatnie do wieku. Po 2 super ładnie wszystkie ubrane, skromnie z kulturą, a po 3 nie martwcie się, że są niewychowane. Kiedy ma się taką konkretną matkę jak Kasia i takiego mądrego ojca jak Will to dzieciaki będą bardzo dobrze wychowane, w przeciwieństwie do swoich kuzynów z Ameryki, o te dzieci Angole powinni się martwić, że kiedyś przyjadą i będą domagać się NIBY swojego...