Książka o rodzinie królewskiej jest WYCOFYWANA ze sprzedaży w Holandii. "Przypadkowo" ujawniono, kto był RASISTĄ!

Niedawno odbyła się premiera nowej książki Omida Scobiego, który zasłynął kilka lat temu publikacją "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family". Brytyjski pisarz sympatyzujący z księciem Harrym oraz Meghan Markle wydał kolejną książkę poświęconą brytyjskiej rodzinie królewskiej pt. "Endgame". Jak podaje "The Sun", tysiące egzemplarzy holenderskiego wydania książki Scobiego są obecnie wycofywane z księgarń.