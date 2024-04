Książulo uratował biznes pani Grażyny. "Wczoraj chyba ze 20 obiadów robiłam"

XYZ 2 godz. temu zgłoś do moderacji 413 16 Odpowiedz

I takich ludzi co uczciwie i ciężko pracują powinno się promować. A nie suterenki i jakieś pseudo celebrytki robiące karierę przez łóżko. Rzyg** już tym instagramowym światem. Życie wcale nie jest idealne, ludzie chorują lub ciężko zapierd** przez całe życie, nie czując, że to co robią ma sens.