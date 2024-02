Książulo zjadł pączka od Magdy Gessler. Podsumował cenę: "ABSURD, przesada" (WIDEO)

Książulo testuje pączka od Magdy Gessler. Padły mocne słowa

Youtuber psioczy na cenę pączków od Magdy Gessler

Jest bardzo dobry, smaczny, pyszny nawet, ale 22 zł za pączka wydaje mi się jakimś absurdem i przesadą. Z bólem serca muszę to powiedzieć, jest najlepszy, ale czy ta cena adekwatna w ogóle? Niewiarygodne by było, to gdyby on był niedobry za takie pieniądze - stwierdził podczas testu, dodając, że: można użyć lepszych lub gorszych składników, ale to jest nadal pączek. Czy pączek powinien tyle kosztować? (...) Cena jest przegięta! – posumował youtuber.