U Kuby Wojewódzkiego najdroższe pączki. Za specjalny box trzeba zapłacić nawet 200 złotych! A jak u Gessler i Adamczyka?

Muszę to gdzieś powiedzuec. Straciłam zdolność do bycia z kimś , do kochania. Byłam bardzo uczuciowa i kilka rwzy miałam złamane serce. I straciłam zdolność do odczuwania emocji wobec facetów. Po kolejnym takim radzie gdzie złamani mi serce dkigo byłam sama. Porem dostałam propozycje sponsoringu i świetnie się w tym odnalazłam. Spotykam się teraz tylko za pieniądze (za dobre pieniądze 600/h, w hotelach ,apartamentach) i zmieniłam się w kompletnie inna osobę. Teraz jak mam kasę tym bardziej nie potrzebują faceta. Jednocześnie chciałabym nie siedzieć sama w domu ale poprostu gardzę mężczyznami i myśle ze to się nie zmieni