Stewardesa ujawnia, jak wyglądają loty z Magdą Gessler i Edytą Górniak. Wymienia ich zachcianki i dodaje: "Może być NIEMIŁO"

Magda Gessler jest nazywana legendą lotów do Toronto - wspomina. Mój pierwszy kontakt z gwiazdą TVN był wynikiem przegranego losowania. Osoba, która miała ją obsługiwać, powiedziała, że absolutnie tego nie zrobi, ponieważ ma to już za sobą. Zostało zarządzone — nieszczęśliwie dla mnie — losowanie. Na każdym locie, który dane mi było obsługiwać, Magda Gessler pojawiała się na wózku inwalidzkim w towarzystwie asysty. Nie chciała jednak z niego korzystać przy wychodzeniu z samolotu, chcąc jak najszybciej opuścić pokład.

Magda Gessler automatycznie przechodzi z załogą na ty - relacjonuje stewardessa. "Przynieś mi, zrób, powiedz". To dla niej standard. I testuje, na ile może sobie pozwolić. Przykład? W klasie biznes podczas boardingu podaje się welcome drinki: szampan, sok pomarańczowy lub woda. Magda odmawia. Kiedy samolot szykuje się do startu i sprawdzamy kabinę pod kątem bezpieczeństwa, mówi do mnie: "Teraz napiłabym się szampana". Dokładnie tego samego, który przed chwilą był "niedobry".