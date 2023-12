Wykształcenie gwiazd TVN-u: Martyna Wojciechowska ukończyła studia na Oxfordzie, a Agnieszka Chylińska wcześnie zakończyła swoją edukację (ZDJĘCIA)

Kamila 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Oxford Brookes to nie jest „ten Oxford”. Mało tego, Brookes nie wchodzi nawet w skład prestiżowych Russell Group Universities w UK, a jest ich ponad 20. Nie mówię, że skończyć MBA w Brookes to nie jest achievement, bo to jednak MBA, ale proszę nie wprowadzać czytelników e błąd.