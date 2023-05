Księżna Diana raz skonfrontowała się z Camillą. Nie gryzła się wtedy w język

Kalina ❤️🙌 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam ze to jest sytuacja z której możemy się wiele nauczyć. Uważam ze jeśli widzimy ze ktoś kocha kogoś innego i nie klei się. To robimy krok do tylu. Dbamy o własne potrzeby. I miłość do siebie. Cieszę się ze jest mnóstwo narzędzi dzięki którym możemy teraz pracować nas sobą i rozwijać się. To są lepsze czasy pod tym względem. Współczuje Dianie złamanego serca. Ona miała niskie poczucie wartości. A gdyby mila wysokie i w dodatku taki wygląd to zdecydowanie jej historia mogła się inaczej potoczyć