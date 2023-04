Koledzy mówili, że jest pewna siebie. Tak królowa Camilla wyglądała, zanim poznała króla Karola III (ZDJĘCIA)

Patti 24 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Z Camillą też nie jest jak w raju. Osobno mieszkają i na co dzień to się prawie nie widują. A ona ze swoim ex małżonkiem pocieszała się po jakiejś scysji z Karolem. A nowy król jest cierpki, nerwowy, drobiazgowy. Fajnie to było, jak nie musieli żyć razem, tylko z doskoku się na randkach spotykali, dreszczyk emocji, oczekiwania, konspiracji robił swoje.