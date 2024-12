Rodzina królewska w drodze na nabożeństwo

Bożonarodzeniowe nabożeństwo to szczególne wydarzenie, w którym uczestniczą najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. Jest okazją do spotkania z poddanymi, którzy licznie gromadzą się wokół kościoła. Spacer króla i jego bliskich do kościoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Oczywiście jest on bardzo chętnie fotografowany, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak prezentowali się royalsi.