Księżna Kate i król Karol zbliżyli się do siebie. Ujawniono, że księżna wspiera teścia w SZCZEGÓLNY SPOSÓB

Zarówno monarcha jak i jego synowa, skupiają się osobiście na dochodzeniu do zdrowia i nie pojawiają się publicznie. Spędzają za to spokojnie czas w swoim rodzinnym gronie.

Księżna Kate wspiera króla Karola. Informator ujawnia szczegóły

Okazuje się, że walka o powrót do pełni sił niezwykle zbliżyła do siebie króla Karola i księżną Kate. Mimo własnych problemów zdrowotnych żona księcia Williama ponoć robi, co może, by być dla teścia opoką.