Księżna Kate i książę William składają bożonarodzeniowe życzenia, publikując rodzinną fotografię... bez KSIĘŻNEJ KATE (FOTO)

Jedni rodzinę królewską uwielbiają, inni nie potrafią zrozumieć jej fenomenu. Ci, którzy zaliczają się do tej pierwszej grupy, czekają cały rok, by zobaczyć bożonarodzeniowe kartki, jakie przygotowali dla nich royalsi. Tym razem nie było inaczej. Świąteczne kartki zaprezentowali już Meghan i Harry, a także sama królowa Elżbieta II. Zrobili to także księżna Kate i książę William, którzy również dodatkowo opublikowali na instagramowym profilu kolejną fotografię, a przy okazji złożyli fanom bożonarodzeniowe życzenia.