Księżna Kate jest smutna z powodu "Megxitu": "Tworzyli z Williamem i Harrym szczęśliwe trio"

^+++^ 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

H&M Just zostawili dziecko w Kanadzie obcym ludziom i przyjechali do Europy. W dodatku państwo Just zrobili to w czasie epidemii. Bardzo to odpowiedzialnie z ich strony. Brawo. Trzeba nam więcej takich "influencerów" idoli i autorytetów