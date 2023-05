Księżna Kate jest WŚCIEKŁA na królową Camillę?! Brytyjskie tabloidy publikują "dowody"

Księżna Kate i królowa Camilla mają konflikt?

Jak się okazuje, powodem gniewu Kate jest fakt, że królowa Camilla blokuje jej starania o nadanie tytułów szlacheckich jej rodzicom . Parker-Bowles podobno uznała, że rodzina Middletonów ma na to zbyt niski status społeczny. Szczególnie irytujące dla księżnej miało być także samo zaangażowanie Camilli w ustalanie listy gości na koronację Karola III. Król pragnął skromniejszego wydarzenia, dlatego zaproszono na nie "tylko" 2 tysiące osób. Według spekulacji brytyjskich mediów Kate była wściekła, gdy dowiedziała się, że tylko cztery osoby z jej rodziny zostały zaproszone na tak ważną uroczystość . Dla porównania rodzina królowej liczyła ponad dwadzieścia osób.

Księżna Kate nie mogła ukryć swojego rozgoryczenia i odebrała to jako kolejne upokorzenie ze strony Camilli. Z tego powodu nie oddała hołdu teściowej, gdy ta opuszczała opactwo z koroną na głowie. Rzekomo właśnie dlatego dzień później książę William nie wspomniał słowem o królowej podczas swojego przemówienia. Ponoć chciał skoncentrować się tylko na swoim ojcu i tak ważnej dla niego uroczystości... Pojawiły się plotki, że to właśnie księżna Kate skłoniła swojego męża do takiego zachowania.