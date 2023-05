Dlaczego Camilla została królową, a książę Filip nie był królem? Zasady bywają nieubłagane

Gdy przyjdzie odpowiedni moment, mój syn Karol zostanie królem, a was proszę o okazanie im tak dużego wsparcia, jak to, które ja otrzymuję. Moim życzeniem jest, aby Camilla została królową konsortą i nadal pełniła królewskie obowiązki - przekazano.

Dlaczego Camilla została królową, a Filip nie był królem? Wyjaśniamy

Uhonorowanie Karola III i Camilli tytułami króla i królowej Wielkiej Brytanii to ogromne wydarzenie, jednak i tu nie brakowało wielu pytań. Niektórzy zastanawiali się nawet, dlaczego zdecydowano się nadać żonie monarchy tytuł królowej, co najczęściej argumentowano tym, że książę Filip nigdy nie otrzymał tytułu króla, a był mężem królowej Elżbiety II. Okazuje się, że jest na to logiczne wytłumaczenie, o czym wspomniał serwis Insider.