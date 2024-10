Księżna Kate pokazała się publicznie pierwszy raz od zakończenia chemioterapii!

Księżna Kate wróciła do pełnienia obowiązków królewskich. Middleton niespodziewanie towarzyszyła księciu Williamowi podczas wizyty w Southport. Książęca para odbyła prywatne spotkanie z pogrążonymi w żałobie rodzinami trójki dzieci zabitych w lipcu w wyniku ataku nożownika. Było to pierwsze oficjalne wystąpienie Middleton od czasu, gdy ogłosiła zakończenie chemioterapii. Nieco ponad tydzień temu 42-latka co prawda miała okazję spotkać się z fanką, która również zmaga się z nowotworem. Jednak wówczas to 16-letnia Liz Hatton została zaproszona zamku Windsor.