Kate Middleton przebywa w szpitalu, a paparazzi TYLKO RAZ uchwycili na zdjęciach odwiedzającego ją Williama. Wiadomo, ile razy był u żony

Księżna Kate trafiła do tej samej kliniki z powodu planowanej operacji jamy brzusznej . Podobnie jak w przypadku króla, na szczęście zakończyła się całkowicie pomyślnie. W tym niewątpliwie trudnym czasie rozłąki z ukochanymi dziećmi, może liczyć na pełne wsparcie męża.

Jak często książę William odwiedza Kate Middleton w szpitalu?

Następca króla Karola III aktualnie dźwiga na barkach ciężar opieki rodzicielskiej nad trójką pociech. Od czasu przyjęcia Kate do szpitala na początku ubiegłego tygodnia, jej mąż wypełnia wszystkie domowe obowiązki. W każdej chwili może polegać na swoich teściach , u których George, Charlotte i Louis spędzili poprzedni weekend. Nieocenioną pomocą służy także wieloletnia opiekunka dzieci książecej pary, Maria Borrallo .

Co ciekawe, paparazzi tylko raz zrobili Williamowi zdjęcia pod szpitalem. Podczas kolejnych odwiedzin fotoreporterzy zastosowali się do prośby księcia, który oznajmił, że ważna jest dla nich w tym czasie prywatność i nie chce, by za każdym razem robiono mu zdjęcia, gdy odwiedza żonę.