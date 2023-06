Księżna Kate ukradkiem posyła Williamowi miłosne spojrzenie. Tak samo patrzyła na męża na zdjęciu sprzed lat (FOTO)

Laura 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest przerażające być od taka stała obserwacja mediów, które analizują każde twoje spojrzenie, każdy gest, każdy element garderoby. To musi być bardzo trudne psychologicznie do udźwignięcia. Podejrzewam, że Kate nie czyta żadnych medialnych wzmianek na swój temat. To by było zbyt obciążające. Dla mnie na pewno. Ja bym się np. na księżna nie nadawała. Jestem introwertyczką i nie mam tendencji do spontanicznego uśmiechu. Raczej resting bitch face. Mam pogodne usposobienie tylko potrzebuje więcej czasu by się przed kimś otworzyć. Już widzę co media by ze mną robiły, te spekulacje że pewnie jestem jakaś zakładniczka jak księżna Monako bo się nie uśmiecham albo gorzej. Masakra