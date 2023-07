Księżna Kate w niebieskiej sukience za 8 tysięcy złotych popisuje się przed Williamem zdolnościami cukierniczymi (FOTO)

Gosia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 40 11 Odpowiedz

Nie wiem co tu świętować... mieszkam a Anglii i muszę stwierdzić, że angielska służba zdrowia to jakaś totalna porażka. mam problemy z sercem, założyli mi kilka lat temu urządzenie monitorujące pracę serca. 5 lat i żadnej diagnozy. w tym czasie miałam jedną wizyte u kardiologa, jedno echo serca a badania krwi ANI RAZU!!! zadzwonili, że bateria się wyczerpała i że usuną mi to urządzenie jedynie na moją prośbę. Za każdym razem jak jestem w Polsce idę prywatnie do kardiologa, polski kardiolog stwierdził niedomykalność zastawki oraz zaburzenia elektrolitowe. Także nie wiem co będzie bo tutaj nawet nikt mi nie pomoże, gdyby mój stan sie pogorszył. Paracetamol i google, tak to tutaj wygląda. Żenada