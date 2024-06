Księżna Kate wystąpiła na Trooping the Colour. Zabrakło jej jednak na WAŻNEJ uroczystości. Nowe doniesienia o stanie zdrowia żony Williama

Na ten moment z zapartym tchem czekali wszyscy fani royalsów. Tegoroczna parada wojskowa Trooping the Colour, która odbyła się w ubiegło sobotę, odbiła się w mediach szerokim echem, a wszystko za sprawą uczestnictwa zmagającej się z chorobą Kate Middleton . Nie ma więc co się dziwić, że Brytyjczycy i dziennikarze, stęsknieni za Kate w przestrzeni publicznej, od kilku dni analizują wielki powrót swojej ulubienicy. Tamtejsze media media wzięły także na warsztat interakcje między księżną a jej małżonkiem.

Nowe wieści o stanie zdrowia Kate Middleton. "Radzi sobie z tym najlepiej, jak potrafi"

Dwa dni po Trooping the Colour znowu nadarzyła się sposobność, by księżna pojawiła się publicznie. W poniedziałek członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uświetnili swoją obecnością obchody z okazji Garter Day, czyli corocznej uroczystości wręczenia Orderów Podwiązki , która odbywa się na zamku w Windsorze.

Tym razem jednak zabrakło małżonki Williama, co wywołało niepokój jej licznych wielbicieli. Wygląda jednak na to, że chociaż przyszła królowa ostatnio nie pojawiła się na ważnej uroczystości, nie oznacza to wcale, że gorzej się poczuła. Poddająca się chemioterapii księżna nie zamierza jednak nadwyrężać zdrowia.