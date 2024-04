Księżna Kate miała zostać ZMUSZONA do ujawnienia informacji o chorobie: "Skontaktowano się z Pałacem, nie pozostawiając innego wyjścia"

Temat problemów zdrowotnych Kate Middleton nie milknie i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało się w tej kwestii zmienić. Opinia publiczna wciąż jest w szoku, że 42-letnia księżna zmaga się z nowotworem.

Dlaczego księżna Kate opublikowała oświadczenie o nowotworze? Ujawniono kulisy

"The Mail" udało się dotrzeć do informacji, jakoby ukochana Williama została poniekąd zmuszona do zabrania głosu. Źródło tabloidu ujawniło, że czas nagrania i publikacji przez Pałac Kensington nagrania z Kate nie jest przypadkowy. Okazuje się, że ktoś dowiedział się o chorobie 42-latki i ta zmuszona była zareagować, zanim zrobią to za nią.