Księżna Yorku Sarah Ferguson odwiedza "Dzień Dobry TVN" i deklaruje: "KOCHAM POLSKĘ! Kocham Polaków!"

Spytałam: "co mogę zrobić, żeby pomóc". "Kocham Polskę, kocham Polaków i co mogę zrobić, żeby pomóc?". Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że kobieta musi uciekać z dzieckiem i trafia w ramiona Polaków, to Polakom trzeba podziękować za to, że tak stanowczo zareagowali na tę sytuację, otwierając swoje domy i swoje serca. Cały czas to robią, przecież to już trwa trzeci tydzień, zaraz czwarty, piąty. Nie przestawajcie, nie poddawajcie się. Za to kocham Polaków, że się nie poddają - zachwycała się Ferguson.