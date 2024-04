Księżna Zofia przyleciała do Ukrainy i spotkała się z Ołeną Zełenską. Pierwsza taka wizyta brytyjskiej rodziny królewskiej od czasu wojny

Zofia, księżna Edynburga, jest członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej już od ćwierć wieku. Dołączyła do niej w 1999 r., poślubiając Edwarda, najmłodszego brata króla Karola III. Księżna ma niewielkie szanse na to, aby zostać królową, jednak mimo to prowadzi aktywną działalność dyplomatyczną.