Królowa Camilla tymczasowo WYCOFAŁA SIĘ z obowiązków. Wiadomo, kto ją zastąpi

Ten rok nie zaczął się zbyt optymistycznie dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Król Karol III i księżna Kate niemal równocześnie trafili do The London Clinic. Przeprowadzony ponad miesiąc temu zabieg korekcyjny związany z przyrostem prostaty oraz styczniowa operacja jamy brzusznej nie pozwoliły jeszcze powrócić Karolowi i księżnej Walii do pełnienia swoich obowiązków.