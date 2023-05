Księżniczka Charlotte skończyła 8 lat. Książę William i księżna Kate pokazali jej nowe zdjęcie. Fani: "Kopia ojca"

Gościu 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

Charlotte jest naprawdę uroczą radosną dziewczynką do tego charakterną. Trochę z niej łobuziak, trochę księżniczka. Taka fajna mieszanka. Do kogo podobna po trochu do prababci do Śp. Jej Wysokości Elusi, trochę do ojca. Jest na pewno mieszanką urody. A tak w ogóle to najbardziej podobna jest do siebie. A tak na marginesie pomimo , że dzieci Kasi i Williama to książęta to widać że rodzice wychowują ich na normalne dzieciaki które mogą być jak miliony dzieci na świecie wesołe, troszkę łobuziaczki , które są szczere i to co myślą mówią wprost jak każde dziecko.