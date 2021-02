Księżniczka Eugenia URODZIŁA!

Księżniczka Eugenia i jej siostra Beatrycze do tej pory rzadko gościły na łamach prasy plotkarskiej. Medialne doniesienia na temat rodziny królewskiej dominują bowiem losy Kate i Williama oraz eksroyalsów Meghan i Harry'ego , których życie jest opisywane w prasie już od wielu lat. Stroniące od skandali księżniczki Yorku natomiast raczej nie walczyły o uwagę mediów.

Nic zatem dziwnego, że księżniczka Eugenia i jej siostra wiodą spokojne życie i nic nie wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić. Jest jednak jedna rzecz, która kilka miesięcy temu pozwoliła jej uszczknąć odrobinę uwagi ze strony portali plotkarskich. Mowa oczywiście o ciąży, którą ogłosiła w mediach społecznościowych we wrześniu 2020 roku. Eugenia wyjawiła wtedy, że ona i Jack Brooksbank niebawem doczekają się dziecka.