"Księżniczka" Izabela Janachowska mknie po rurki z kremem

Żyje wyśnionym życiem i gratulacje dla niej.Pewnie większość z was by tak chciała a chodzi w weekend w dresach.Dużo poświęciła za to życie ale jest szczęśliwa więc zejdźcie z tej kobiety.Taka prawda,ze mogłaby nic nie robić a jednak robi.Te jej programy to nie sa wyżyny intelektualne (jal większość w tv) ale miło się ja ogląda.