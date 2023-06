Kuba Błaszczykowski potrafi pięknie mówić o swojej żonie. Agata trwa u jego boku już od 18 LAT!

Historia związku Kuby Błaszczykowskiego i Agaty Błaszczykowskiej

Początków związku Kuby Błaszczykowskiego i Agaty (wtedy jeszcze Gołaszewskiej ) należy szukać w okolicach roku 2005. Wtedy to para zaczęła ze sobą oficjalnie "chodzić". Błaszczykowska opowiedziała po latach podczas wizyty w Pytaniu na Śniadanie , że do ich spotkania doszło dzięki wspólnemu znajomemu. Żona piłkarza twierdzi, że już na samym początku "ugodziła ją strzała Amora" . Reszta była już tylko dopełnieniem formalności.

Do zaręczyn doszło w roku 2007. Na huczne weselisko zakochani zaczekali jeszcze kolejne trzy lata i wreszcie w 2010 roku przysięgli sobie miłość do grobowej deski. Jak relacjonował wtedy "Fakt", do ceremonii zaślubin miało dojść w malutkiej świątyni nieopodal Ustronia. Kościół był na tyle niewielki, że nie pomieścił ponoć wszystkich gości. Panna młoda niosła bukiet z pomarańczowych kwiatów, które zdobiły także jej włosy. Kolejnym interesującym detalem biały garnitur, w którym Błaszczykowski poszedł do ślubu . Pośród zaproszonych przyjaciół nowożeńców nie mogło zabraknąć oczywiście Roberta Lewandowskiego.