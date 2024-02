Kuba Błaszczykowski zapytany o narcyzm Roberta Lewandowskiego. "To może być denerwujące"

Kuba Błaszczykowski uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Polski. Wielu miłośników sportu do dziś z łezką w oku wspomina niektóre występy piłkarza w roli kapitana reprezentacji Polski. Równie wzruszający był moment, gdy w czerwcu 2023 roku piłkarz oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną oraz klubową . Teraz postanowił podsumować wieloletnią przygodę z boiskiem w filmie dokumentalnym "Kuba" , który już niebawem zadebiutuje na jednej z platform streamingowych. We wtorek odbyła się uroczysta premiera produkcji, która zgromadziła wiele znamienitych nazwisk. Gwiazdami wieczoru byli rzecz jasna Błaszczykowski oraz jego żona Agata.

Kuba Błaszczykowski o narcyzmie wśród piłkarzy

Kuba Błaszczykowski o relacjach z Robertem Lewandowskim. Zapytano go o "niepokojącą zmianę"

Zmierzasz do tego, że Robert podczas meczów lubi pomachać rękami. Myślę, że to jest sposób, który można odbierać dwuznacznie. Z jednej strony chce zmotywować chłopaków, ale obserwując to z boku, można dojść do wniosku, że może to być dla chłopaków denerwujące - zauważył.