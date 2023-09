Kuba Szmajkowski komentuje (?) aferę z "blackface" w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Mówi o "ZŁEJ DECYZJI"...

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od pierwszej edycji budzi kontrowersje z powodu sposobu prezentacji czarnoskórych wykonawców. Uczestnicy poddawani są charakteryzacji, która ma jak najlepiej upodobnić ich do odgrywanego artysty, również pod względem koloru skóry. Budzi to niesmak części widzów, którzy jednoznacznie kojarzą to z "blackface" - teatralnym makijażem z końca XIX wieku, który służył białym ludziom do szydzenia z czarnoskórych.