"The Guardian" pisze o "Twoja twarz brzmi znajomo". Na Polaków posypały się GROMY przez występ Kuby Szmajkowskiego!

Proszę powiedzcie mi w takim razie jak rozwiązać kwestię "rasizmu" w Polsacie?? 1.Nie wykonywać utworów innych ras, płci,osób szczupłych czy grubszych? Bo to wg publiczności rasizm/homofobia/body shaming. Ale czy nie dopuszczenie do wykonania to nie rasizm? 2. Wykonywać utwór ale nie barwiąc skóry. Tylko czy to przypadkiem nie rasizm ? 3. Angażować tylko czarnoskóre gwiazdy mieszkające w Polsce (mamy ich tak wiele)bo przecież czarnoskóra Maryla Rodowicz to już nie będzie rasizm tak jak czarnoskóra postach historyczna to tylko interpretacja.