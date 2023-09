Nick Sinckler w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcielił się w Loreen. Internauci MASAKRUJĄ charakteryzację: "TRAGEDIA"

Internauci oburzeni charakteryzacją w pierwszym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo"

W pierwszym odcinku Nick Sinckler musiał wcielić się w dwukrotną zwyciężczynie Eurowizji , Loreen. To właśnie z utworem "Tattoo" musiał zmierzyć się wokalista, który, wydawać by się mogło, zachwycił zarówno jurorów, jak i również telewidzów.

Tak jak rozmawiałeś z Maćkiem, to sobie myślę, co to za wariat. Można by jakiś agregat podłączyć. Wystarczy ci żarówkę wkręcić tu i ówdzie i będzie świeciło. Było wspaniale i pod względem wokalnym i pod względem energetycznym i aktorskim i w ogóle pod każdym innym - powiedziała Małgorzata Walewska.