Kuba Szmajkowski wydał OŚWIADCZENIE po aferze z "blackface", która obiegła świat: "Kierowane wobec mnie OSKARŻENIA bardzo mnie bolą"

Dawid 19 min. temu

W Polsce problem rasizmu jest nieporównywalnie mniejszy niż w Stanach. Wystarczy przypomnieć sobie aferę z George Floydem, osoby czarne mają tam mniejszy dostęp do dobrej jakości usług niż biali, spotykają się w większości przestrzeni z wrogością, mimo zniesienia w latach 60-tych segregacji rasowej de facto nadal ona tam istnieje. Moja narzeczona jest polko-amerykanką, ma ciemny kolor skóry, poznaliśmy się na studiach. Oprócz nachalnego patrzenia się na ulicach jeszcze nigdy nie doświadczyła przemocy fizycznej czy wykluczenia, gdy chodziła do szkoły podstawowej/gimnazjum to niektórzy się z niej śmiali, ale większość z nas się z tym w mniejszym lub większym stopniu zmagała, ja byłem wyśmiewany, bo byłem chudy i nieśmiały, mieli mnie za dziwaka. Jej ojciec przyjechał do nas kiedyś na kilkatygodni do Polski i sam stwierdził, że w Polacy są bardziej otwartym na czarne osoby krajem niż Stany. Natomiast co do problemu blackface to istnieje on, aczkolwiek w tym programie na próżno doszukiwać się złych intencji. Generalnie z tego co zauważyłem to największy problem o to mają białasy, jeden z ciemnoskórych uczestników stanął w obronie Polsatu