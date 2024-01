Kuba Szmajkowski WYŚMIAŁ wpadkę Viki Gabor podczas sylwestra. Już usunął nagranie. Wiemy, co na nim było

Najwyraźniej dystans do siebie i otaczającego świata nie jest naszą najmocniejszą cechą narodową. No któż by pomyślał. Oto 21-letni Kuba Szmajkowski, zwycięzca Twoja Twarz Brzmi Znajomo znany na cały świat z występowania w tzw. "blackface", pozwolił sobie na niewinny żart kosztem koleżanki z branży - Viki Gabor. Powszechne oburzenie, jakie pojawiło się w komentarzach, zmusiło go do usunięcia nagrania.