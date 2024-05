Kuba Wojewódzki DRWI z Jakuba Rzeźniczaka, który zawalczy w oktagonie z Szalonym Reporterem: "Nigdy sobie dobrze nie radził z dziennikarzami"

Po niesławnym wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka w "Dzień Dobry TVN" kariera piłkarska ojca Antoniny stanęła pod znakiem zapytania. Władze klubu Kotwica Kołobrzeg zdecydowały o rozwiązaniu umowy ze sportowcem. Choć zdaniem 37-latka owe postanowienie jest nie do końca zgodne z prawem, to nie zmienia to faktu, że mąż Pauliny do niedawna mógł być uznawany za "bezrobotnego".