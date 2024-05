Wzburzony Jakub Rzeźniczak komentuje kulisy ROZSTANIA z Kotwicą Kołobrzeg. "Niestety TACY ludzie są w polskiej piłce"

Kenty 13 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Patologią to jest płacenie kopaczom, którzy nie potrafią piłki kopnąć celnie na kilka metrów, 50 tys. miesięcznie czy więcej. Dodatkowo nad kopaczami jest jakiś parasol ochronny, który nie pozwala ich zwolnić z powodu ich kiepskiej pracy, i jeszcze trzeba im płacić do końca kontraktu. W każdych poważnych pracach, trzeba wykazać się wiedzą, umiejętnościami - fachowością, bo jeśli się pracę wykonuje byle jak , to pracodawca zwalnia lesera bez zbędnej zwłoki, i nie ma biadolenia w mediach, że został źle potraktowany. A piłkarze nauczyli się dziadostwa, i za fuszerkę oczekują wielkich pieniędzy, i specjalnego traktowania, a poziom jaki prezentują, to widać w meczach z amatorami z Wysp Owczych czy Norwegii, o zawodowcach z Hiszpanii czy Anglii nie wspomnę. Powinni obniżyć im zarobki, bo to wstyd, żeby kopacz, który piłki nie potrafi przyjąć dostawał niebotyczne pieniądze, a prawdziwy fachowiec z firmy produkcyjnej zarabiał 5 tys. zł. Wiele klubów dostaje pieniądze publiczne z naszych podatków, dlatego pieniądze powinny być stałe: 6 tys. w ekstraklasie, 5 tys. w I lidze, 4 tys. w II lidze itd. Dodatkowo jakieś premie za wygrane mecze, np. 500 zł. A teraz mają kosmiczne zarobki, jeden w Lechu podobno ma 160 tys. za miesiąc, a wyróżnił się tym, że spudłował z 5 metrów. To jest chore!