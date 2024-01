Wywiad Jakuba Rzeźniczaka w śniadaniówce wpłynął na jego dalszą karierę w Kotwicy Kołobrzeg? Klub POŻEGNAŁ się z zawodnikiem

Nie mam kontaktu z córką, i to jest moja decyzja. Nie chcę się powtarzać, i nie chcę do tego wracać. Po prostu nie czuję żadnej więzi po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały. Próbowanie co chwilę jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja - powiedział Rzeźniczak w wywiadzie dla "DD TVN".