Jakub Rzeźniczak nie ma kontaktu z córką. "Po prostu NIE CZUJĘ żadnej więzi"

To nie jest normalne. Jak to dziecko ma żyć z faktem, że ojciec się jej wyparł. Poza tym świadczy to o jego niedojrzałości. Co to znaczy "nie czułem więzi"? Jutro nie będzie czył milosci do aktualnej żony, a pół roku nie bedzie czył wiezi z nowym dzieckiem, a za nastepne dwa lata poczuje miłość do nowej kobiety. Nie zawsze robi sie to co sie czuje. To bardzo ulotne. Po pierwsze trzeba podjemowac lepsze i przemyslane decyzje, a nie wiecznie kierowac sie uczuciami, bo one sa zmienne. Powienien pojsc na terapie i dojrzec. Produkowanie dzieci to nie moze byc jego jakies durne hobby