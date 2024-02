Kuba Wojewódzki gościł Roberta Lewandowskiego u siebie w domu. Później dostał nieprzyjemnego SMS-a od piłkarza. Ujawnił treść

Kuba Błaszczykowski od kilku dni promuje film o jego życiu, który trafił już na jedną z platform streamingowych. Na uroczystej premierze mógł liczyć na obecność znanych znajomych, a sam udzielił od tego czasu kilku wywiadów, w których poruszał wątki zarówno zawodowe, jak i prywatne. Mowa m.in. o rzekomym konflikcie z Robertem Lewandowskim, o którym od lat rozpisywały się media.

Błaszczykowski zapytany o narcyzm wśród piłkarzy. Mówi wprost

Kolejnym przystankiem w medialnym tournée Błaszczykowskiego jest podcast "WojewódzkiKędzierski", gdzie także poruszono kilka interesujących kwestii. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat pieniędzy, a konkretnie tego, czy wysokie zarobki wpływają na rozwój narcyzmu wśród ulubionych "kopaczy" Polaków.

A powiedz mi, od jakiego poziomu sukcesu lub zarabianych pieniędzy zaczyna się u piłkarzy taki skrajny narcyzm, a czasami, niestety, arogancja? Ja poznałem wielu polskich piłkarzy, bardzo wielu z was było też moimi gośćmi, więc trochę o tym wiem - zagaił Wojewódzki.

Wiesz co, ja nie wiem, czy odpowiednim wyznacznikiem arogancji, czy narcyzmu są pieniądze. Ja myślę, że to nie powinno zmieniać człowieka i to jest punkt pierwszy, od którego powinniśmy wyjść. To nie powinno mieć znaczenia... - mówił Błaszczykowski.

Ale pieniądze nie zmieniają człowieka, tylko pokazują, jaki jest naprawdę - wtrącił prowadzący.

Być może tak jest - zgodził się jego gość. Myślę, że to jest dobra puenta do tego wszystkiego. Pieniądze pokazują, jakim człowiek jest naprawdę. Ja znam piłkarzy, których pieniądze nie zmieniły.

Błaszczykowski znów zapytany o Lewandowskiego. Nagle wkroczył Wojewódzki

Wtedy do rozmowy zgrabnie wpleciono wątek Roberta Lewandowskiego, o którym Błaszczykowski mówił tylko w ostatnich dniach już kilkukrotnie.

A twoim zdaniem, bo ja mam ciekawe doświadczenie, chciałem się dzisiaj nim podzielić... Czy twoim zdaniem Robert Lewandowski miewał czasami zachowania narcystyczne, takie zachowania boiskowej primadonny? - zapytał nagle Kuba Wojewódzki.

Wiesz co... Myślę, że zmierzasz do tego, że Robert, jak są mecze i tak dalej, to lubi pomachać rękami, tak? - zaczął. No myślę, że jest to jakiś tam sposób, który można odbierać dwuznacznie, że z jednej strony chce zmotywować chłopaków, ale, obserwując to z boku, można dojść do wniosku, że może to być trochę dla chłopaków denerwujące.

Wtedy pałeczkę przejął właśnie Wojewódzki, który opowiedział prywatną anegdotę na temat spotkania z Lewandowskim. Okazuje się, że gdy wrzucił ich wspólne zdjęcie, nagle dostał od piłkarza zaskakującego SMS-a.

Mi chodzi o co innego. Myśmy się poznali wiele lat temu. Mieliśmy takie prywatne spotkanie u mnie w domu parę lat temu. Zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcie w kuchni i ja to zdjęcie wrzuciłem. I ku memu zdziwieniu dostałem od niego SMS-a: "Jeśli będziesz wrzucał zdjęcia po spotkaniach ze mną, to przestaniemy się spotykać" - wyznał. Ja wtedy pomyślałem, cholera, to bardziej ty aspirujesz do mojego świata niż ja do twojego, więc zastanówmy się, kto z takiej dysproporcji będzie bardziej lub mniej zadowolony. Natomiast byłem ciekaw, czy to jest zmiana? Bo parę lat temu, kiedy byłem na ich 30. urodzinach i oni prosili o nierobienie zdjęć, to byłem jednym z nielicznych, który tych zdjęć nie robił, a wszyscy robili i wrzucali na media.

Następnie padło pytanie o to, czy Błaszczykowski także zauważył podobną zmianę w zachowaniu "Lewego". Ten jednak odpowiedział dość dyplomatycznie.

I byłem ciekaw, czy ty widziałeś taką ewoluującą zmianę w nim, która mnie niepokoiła. Mimo że mamy cały czas dobre kontakty, ale widziałem zróżnicowanie w zachowaniu, w sposobie bycia, w sposobie definiowania rzeczywistości - pytał Wojewódzki.

Ja myślę, że z racji tego, że my przez ostatnie lata nie mieliśmy jakiegoś mega kontaktu, ciężko mi będzie ocenić to w sposób obiektywny. Myślę, że nawet w filmie to widać, że Robert też zmienił się w sposobie postrzegania choćby tej sytuacji naszego konfliktu i każdy z nas potrzebował czasu i przejść, żeby dojść do wniosku, że mieliśmy zbyt duże ego - podsumował Błaszczykowski.

