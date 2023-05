Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot staną przed sądem! Prokuratura domaga się WYŻSZEJ KARY

Jakiś czas temu Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że Kuba Wojewódzki , Janusz Palikot i Tomasz Czechowski nielegalnie promują w sieci whisky, wódkę i okowitę, które są produkowane przez ich firmę. Sąd, działając w trybie nakazowym (bez udziału stron), orzekł karę grzywny w wysokości 80 tys. złotych dla Palikota oraz po 70 tys. złotych dla Wojewódzkiego i Czechowskiego.

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot staną przed sądem

Oskarżeni złożyli zażalenie, co spowodowało, że nieprawomocny wyrok sądu nakazowego stracił ważność. Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i ich wspólnik nie zostali uznani za winnych zakazanej reklamy alkoholu. 25 maja Palikot zamieścił wpis na Instagramie, w którym przytoczył słowa "Super Expressu":

Prokuratura również złożyła sprzeciw wobec decyzji sądu nakazowego. Jego podstawą była niewspółmierność żądanej kary dla oskarżonych w stosunku do społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów. Według Szymona Banny z Prokuratury Rejonowej w Warszawie, za takie przestępstwo grozi grzywna w wysokości od 10 tys. złotych do nawet 500 tys. złotych. Wychodzi na to, że obie strony tego postępowania spotkają się w sądzie.