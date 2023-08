Kuba Wojewódzki KOMENTUJE plotki o związku z Anną Markowską! "Odpowiadam jednym słowem" (ZDJĘCIE)

Choć jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać, że związek Markowskiej i Wojewódzkiego przeszedł już do historii, ostatnio para ponownie była widziana razem. W środę zarówno dziennikarz, jak i celebrytka pojawili się na scenie Top of the Top Sopot Festiwal 2023, a później razem opuścili teren festiwalu. Mało tego, uwieczniono również moment, gdy showman i modelka przemierzali jedną z sopockich ulic, trzymając się za ręce.