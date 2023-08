TYLKO NA PUDELKU: Wojewódzki i Markowska IDĄ ZA RĘKĘ po festiwalu w Sopocie. Sebastian Fabijański będzie niepocieszony? (ZDJĘCIA)

Pod koniec zeszłego roku Anna Markowska potwierdziła, że jest w związku z Kubą Wojewódzkim . Na tym jej medialna otwartość się skończyła, a przez kolejne tygodnie to tabloidy przejęły narrację. Sytuacja nieco się skomplikowała, kiedy do akcji wkroczył Sebastian Fabijański , którego "przyłapano" z byłą kandydatką na "Top Model" na randce.

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska oraz ich splecione dłonie po festiwalu w Sopocie

Ostatnimi czasy media rozpisywały się, że relacja Markowskiej i Fabijańskiego wchodzi na kolejny poziom, jednak podobnym doniesieniom zadał kłam informator Świata Gwiazd. Ten donosił, jakoby widział ich w towarzystwie paparazzi, sugerując, że mogła to być "klasyczna ustawka". Zainteresowani nie zabierali głosu w sprawie.

Teraz sytuacja komplikuje się po raz kolejny, a przynajmniej w wymiarze tabloidowej historii romantycznych relacji całej trójki. W środę zarówno Wojewódzki, jak i Markowska byli gośćmi na scenie podczas Top of the Top Sopot Festival 2023. Ona pojawiła się na scenie w towarzystwie pokaźnej reprezentacji niegdysiejszych uczestników programu "Top Model", on z kolei... zapowiedział reklamy.