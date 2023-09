Kuba Wojewódzki PIERWSZY RAZ komentuje związek z Anną Markowską (WIDEO)

hanna 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jako atrakcyjna 24-letnia kobieta powiem, że wcale się nie dziwię innym młodym dziewczynom, które szukają dziś związków z dużo starszymi od siebie mężczyznami. Ja też nie mam ochoty spotykać się z moimi rówieśnikami, bo niczego wartościowego z nimi obecnie nie przeżyję. Nie chodzi mi wcale o pieniądze, bezpieczeństwo czy status społeczny, ale facet np. około 40 jest dla mnie nieporównywalnie bardziej intrygujący. Cenię w mężczyznach inteligencję, wiedzę, doświadczenie i charyzmę. Tylko dzięki tym cechom facet może zwrócić moją uwagę. Niestety młodzi "faceci" to zapatrzeni w siebie, niedojrzali i często infantylni lalusie, którzy non stop siedzą na tik-toku, insta itd. Zero charyzmy, zero tajemniczości, wszystko sztuczne i na pokaz.