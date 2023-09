Kuba Wojewódzki i Anna Markowska w objęciach zmierzają na randkę, po czym wracają wypasioną bryką (ZDJĘCIA)

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska są niczym koło napędowe polskiego show biznesu. Do niedawna absolwentka programu "Top Model" była widywana u boku Sebastiana Fabiańskiego. Niemniej jednak, liczne wspólne wypady influencerki i dziennikarza dają jasno do zrozumienia, że nie było to nic poważniejszego, a modelka swoją przyszłość rysuje u boku samozwańczego króla TVN.